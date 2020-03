Russia-Italia: Putin a Conte, disponibili a fornire assistenza immediata in lotta contro coronavirus

- La Russia si è resa disponibile a fornire una “tempestiva assistenza” all'Italia nella lotta contro il coronavirus. E’ quanto emerso durante una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che hanno fatto un punto della situazione sulla pandemia in corso. Secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota, sono state discusse le misure adottate in entrambi i paesi per contenere la diffusione del virus. “Rispondendo alla richiesta della parte italiana, il presidente russo ha confermato la sua disponibilità a fornire prontamente l'assistenza necessaria e ne ha delineato i parametri specifici”, si legge nella nota. Inoltre, Putin ha espresso il sostegno di Mosca a Conte e al popolo italiano in relazione alla situazione epidemiologica estremamente difficile nella Repubblica italiana. Le due parti hanno concordato una stretta cooperazione nella lotta contro il coronavirus. Il capo di Stato ha anche dichiarato che Mosca ha pianificato di fornire all'Italia attrezzature protettive e mediche, “apparecchiature mobili” per la disinfezione e l’invio di squadre di specialisti russi per aiutare a frenare l'epidemia. (Rum)