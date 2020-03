Coronavirus: Brusaferro (Iss), partita Atlanta-Valencia al vaglio come veicolo diffusione

- L'Istituto superiore di Sanità non esclude che la partita di Champions League Atlanta-Valencia sia stata veicolo di infezione per l'alta diffusione del coronavirus in Lombardia. Lo ha riferito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "È una delle ipotesi che stiamo vagliando", ha ammesso Brusaferro prima di sottolineare come "in questo momento è difficile da valutare anche perché il carico assistenziale porta alla priorità di assistere i pazienti rispetto allo studio".(Rer)