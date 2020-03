Coronavirus: Accoto (M5s), misure per Pmi e partite Iva saranno potenziate

- "Il Movimento 5 stelle conosce bene l’estrema importanza delle partite Iva, delle piccole e medie imprese e di tutti gli autonomi per la nostra economia". Lo comunica in una nota Rossella Accoto, capogruppo M5s in commissione Bilancio del Senato. "Proprio per questo - annuncia - i 600 euro stanziati nel decreto Cura Italia sono una prima, e certo non la sola, rete di protezione nei loro confronti. Tante altre misure sono contenute nel provvedimento, si pensi alla sospensione di ritenute, Iva e contributi per i soggetti entro una certa soglia di fatturato e per quelli dei settori più colpiti a prescindere dalla soglia di fatturato. Si tratta di misure che aumenteranno la loro portata, sia in termini economici sia in termini temporali, nel decreto che elaboreremo ad aprile. Stiamo pensando anche a una detrazione consistente in presenza di una determinata percentuale di calo del fatturato. Sarà fatto tutto il possibile per proteggere il nostro tessuto economico-produttivo in questa situazione complicata per l’Italia e il mondo intero", conclude Accoto. (Com)