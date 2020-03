Colombia: coronavirus, leader opposizione Petro appoggia misura isolamento

- Il senatore Gustavo Petro, dirigente di Colombia umana, ha risposto via Twitter all’appello all’unità lanciato ieri dal presidente del paese, Ivan Duque, quando ha annunciato la misura dell’isolamento nazionale per contenere l’espansione del coronavirus. “È stato difficile, ma hai preso una buona decisione. Adesso arriva un periodo difficile per tutte le famiglie colombiane ma con disciplina le avversità saranno superate. Il mio appoggio alla misura dell’isolamento obbligatorio”, ha scritto il politico, candidato della sinistra alle presidenziali del 2018 e figura di spicco dell’opposizione, che nei giorni scorsi aveva chiesto restrizioni agli spostamenti e un aumento della capacità ospedaliera. Petro ha chiesto che nel periodo di isolamento vengano sospesi i pagamenti dei debiti bancari e dei canoni di locazione e che venga ampliata la distribuzione dei buoni alimentari. (segue) (Mec)