Colombia: coronavirus, leader opposizione Petro appoggia misura isolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da martedì 24 marzo a lunedì 13 aprile la Colombia sarà in “isolamento obbligatorio preventivo”, come ha annunciato il capo di Stato nel suo discorso alla nazione dalla sede della presidenza a Bogotà. Il paese sudamericano, di circa 50 milioni di abitanti, ha registrato finora 158 casi di contagio. Duque ha spiegato che le misure, prese seguendo le raccomandazioni degli esperti, dell’Organizzazione panamericana per la salute (Paho) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), prevedono eccezioni affinché siano garantite le forniture sanitarie e di beni di prima necessità, l’assistenza medica e la sicurezza. (Mec)