Coronavirus: Cattaneo, in una settimana messi mattoni per creazione filiera lombarda produzione mascherine

- Per avviare una produzione lombarda e italiana di dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza sanitaria "abbiamo messo in moto una sorta di chiamata all'armi del nostro sistema industriale produttivo lombardo, chiedendo a molti se fossero disponibili a dare una mano riconvertendo parte dei propri impianti per produrre le mascherine". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "In una settimana - ha sottolineato Cattaneo - abbiamo ricevuto segnalazioni da almeno 300 imprese" e "questo ha permesso in una settimana di mettere i mattoni di una nuova filiera di produzione e fornitura" di mascherine. "Non tutti coloro che si sono proposti erano in condizioni di fornirci materiale idoneo", ha evidenziato Cattaneo. (Rem)