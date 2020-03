Coronavirus: Damiano (Pd), si rischia cassa integrazione ai livelli del 2008

- L’analisi mensile compiuta dal Centro studi di Lavoro&Welfare sui dati dell’Inps relativi alla Cassa integrazione guadagni (Cig), evidenzia al momento un andamento contraddittorio. Lo dichiara Cesare Damiano (Pd), presidente dell'associazione Lavoro&Welfare. "Mentre nel mese di gennaio - ricorda Damiano - avevamo registrato un aumento della Cig del 40,64 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, con una punta particolarmente preoccupante per la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) di +52,57 per cento, nel mese di febbraio di quest’anno il trend sembra invertirsi con un -26,53 per cento rispetto a febbraio 2019. Se disaggreghiamo i dati, la Cigs nel mese di febbraio 2020 diminuisce del 47,87 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi dati sembrerebbero, dunque, positivi ma, purtroppo, non è tutto oro quello che riluce. Infatti, vanno considerati tre elementi: il primo, è relativo all’impatto che ci sarà, a seguito della emergenza sanitaria, sulla crescita: c’è chi prevede per quest’anno un calo del PIL del 5 per cento, come ai tempi della crisi del 2008. Come conseguenza avremo una impennata dell’utilizzo della Cig, anche a seguito delle misure adottate dal Governo che rimettono in pista l’utilizzo della Cassa integrazione in deroga per le aziende con un dipendente". (segue) (Com)