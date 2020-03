Coronavirus: Damiano (Pd), si rischia cassa integrazione ai livelli del 2008 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo elemento - nota Damiano - è che i dati di gennaio e di febbraio non risentono ancora, com’è evidente, della comparsa del coronavirus. Terzo aspetto: il calo delle ore di Cig registrate a febbraio si accompagna a un aumento dei decreti di Cigs, +124,42 per cento. È evidente la contraddizione. Vogliamo ricordare che nel 2012 le ore di Cig superavano il miliardo, mentre nel 2018 si erano attestate a poco più di 200 milioni di ore, con un calo dell’80 per cento, in sintonia con un ritorno alla crescita del Pil (tra l’1 e il 2 per cento), comprese le produzioni industriali, e con l’aumento delle esportazioni". "Dal 2019 il ciclo moderato di ripresa si inverte e tutti questi indicatori diventano negativi. Per l’anno in corso avremo sicuramente un netto peggioramento della situazione che richiederà un cambio di rotta, a partire dalla cancellazione dei parametri della legge di Stabilità europea", conclude Damiano. (Com)