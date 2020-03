Coronavirus: Scerra (M5s), sospensione Patto stabilità fatto storico per Ue

- Il vicepresidente del gruppo M5s alla Camera, Filippo Scerra, commenta su Facebook la sospensione del Patto di stabilità definendola una "giornata storica" per l'Europa. "Ursula von der Leyen - scrive Scerra - ha annunciato la sospensione di quelle regole rigide che tanto male hanno fatto al nostro e ad altri paesi. Alcuni festeggiano, ma non è il momento di festeggiare per una scelta arrivata solo adesso per fronteggiare questa drammatica crisi. Questa decisione, assieme all'allentamento dei vincoli sugli aiuti di Stato, agli 11 miliardi di Fondi strutturali non spesi che la Commissione lascerà nella nostra disponibilità, e soprattutto alla grande liquidità che sarà concessa dalla Bce, potranno aiutare il nostro paese a superare l'emergenza", conclude Scerra.(Rin)