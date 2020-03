Coronavirus: Resta (Politecnico Milano), identificati materiali più promettenti per produzione mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force del Politecnico di Milano, in cui sono stati coinvolti ricercatori provenienti da più dipartimenti dell'ateneo, ha identificato i materiali più promettenti per la produzione delle mascherine. Lo ha annunciato il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, intervenendo nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Da una settimana stiamo lavorando continuamente perché abbiamo ricevuto con uno sforzo incredibile da parte delle aziende più di 50 campioni: sono materiali che noi sottoponiamo a prove sempre più severe" per valutare la loro capacità di filtraggio. "Da questi materiali - ha dichiarato il rettore - siamo riusciti a identificare quelli più promettenti. Sono, in sostanza, dei tessuti non tessuti di polipropilene o in seconda battuta di poliestere, opportunamente stratificati e con una grammatura particolare". "La nota tecnica - ha concluso Resta - permette, una volta divulgata alle aziende, di avere una chiara indicazione su che cosa è adatto e cosa abile per filtrare". (Rem)