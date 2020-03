Coronavirus: Orfini (Pd), alberghi per i senzatetto, seguire esempio sindaco Londra

- Matteo Orfini, parlamentare del Pd, invita su Twitter a pensare anche ai senzatetto. "Noi restiamo a casa, ma c'è chi una casa dove stare non la ha. Il sindaco di Londra - scrive Orfini - ha messo a disposizione stanze d'albergo per i senzatetto della sua città. Un gesto importante per affrontare un'emergenza nell'emergenza. Una scelta che forse potremmo replicare anche qui da noi", conclude Orfini. (Com)