Coronavirus: Gallera, da Huawei e Fastweb 250 tablet e smartphone con sim per pazienti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il consueto punto stampa per fare il punto sulla diffussione del coronavirus in Lombardia, l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha annunciato che Huawei, in accordo con Fastweb, ha regalato 250 tra tablet e smartphone per i malati di covid-19. "I dispositivi saranno dotati di sim e saranno consegnati a Regione Lombardia che li distribuirà agli ospedali", ha annunciato Gallera. "La cosa più straziante per queste persone - ha spiegato l'assessore - è che vengono isolate e non possono vedere i loro partenti per tanto tempo. Alcuni di loro soffrono molto o muoiono senza il conforto di un loro caro. Oggi Huawei e Fastweb ci regalano questi smartphone e tablet per consentire a questi malati di poter rimanere in contatto con la propria famiglia". (Rem)