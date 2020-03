Coronavirus: Forza Italia Milano, Sala usi precettori di reddito di cittadinanza per consegne ad anziani

- Chi riceve il reddito di cittadinanza consegni spesa e farmaci agli anziani che non possono uscire di casa. Questa la proposta che il commissario di Forza Italia a Milano Cristina Rossello e il capogruppo al Consiglio comunale Fabrizio De Pasquale fanno al sindaco Giuseppe Sala. "La necessità di non fare uscire gli anziani dai loro domicili e le difficoltà per garantire un servizio di consegna spesa a domicilio in una città che conta centinaia di migliaia di anziani soli, ci spinge a chiedere l'utilizzo di quanti oggi beneficiano del reddito di cittadinanza per svolgere il servizio di consegna spesa a domicilio. Tale servizio è previsto da un decreto del ministero del Lavoro che affida ai Comuni il compito di organizzarli", spiegano gli azzurri, chiedendo "al Comune di Milano di implementare il servizio di consegna della spesa attualmente svolto da alcune associazioni di volontariato con i più di 1000 percettori del reddito di cittadinanza in modo che, in un momento di grande emergenza, possano restituire alla collettività la solidarietà che hanno ricevuto già da 10 mesi". (com)