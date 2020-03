Coronavirus: premier russo, economia mondiale si riprenderà dopo stabilizzazione situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia mondiale inizierà a riprendersi dopo che la situazione attuale legata al coronavirus si stabilizzerà. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin durante la una riunione del governo su questioni economiche, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Tass”. "L'economia globale inizierà a riprendersi gradualmente solo dopo che la situazione epidemiologica nel mondo si sarà normalizzata", ha affermato Mishustin aggiungendo che l'industria petrolifera russa è pronta per la volatilità sui mercati. "Oggi l'economia globale sta attraversando un periodo molto negativo, che influisce direttamente sul mercato petrolifero: i prezzi del petrolio sono diminuiti di oltre il 60 per cento dall'inizio dell'anno e del 55 per cento nell'ultimo mese", ha dichiarato Mishustin. "Ciò è accaduto a causa dell'effetto del coronavirus sull'economia globale e del rischio di un aumento dell'offerta", ha aggiunto il premier russo secondo cui l’andamento giornaliero del prezzo del petrolio è "un chiaro segno di incertezza degli operatori del mercato sui prossimi passi". Il premier russo ha evidenziato che le società russe mantengono il loro volume di produzione. "Per quanto riguarda i prezzi della benzina, il governo e il ministero dell'Energia monitorano quotidianamente la fornitura di prodotti petroliferi al mercato ed esercitano il controllo dei prezzi", ha concluso.(Rum)