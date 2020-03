Coronavirus: Cattaneo, per società italiana aerosol nessun nesso tra Pm10 e diffusione Covid-19

- Non ci sarebbe nessuna associazione tra l'inquinamento da Pm10 e la diffusione del Covid-19. A dirlo è l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus, in cui ha citato una comunicazione della Ias, la società italiana di aerosol, che ha smentito, di fatto, una ricerca che affermava il contrario. "Nei giorni scorsi è circolata la notizia che le aree con una maggiore presenza di polveri sottili nell'aria erano le aree più esposte, perché secondo l'indagine di alcuni ricercatori il Pm10 è un elemento di diffusione del Covid-19", ha spiegato Cattaneo. "Mi fa piacere poter comunicare che quest'oggi c'è una nota della società italiana di aerosol che raggruppa circa 150 ricercatori ed esperti di varie università italiane, ma anche di enti di ricerca delle agenzie di protezione dell'ambiente, del settore privato, che hanno voluto fare una comunicazione per dire che non è affatto dimostrata l'associazione tra inquinamento da Pm10 e diffusione del Covid-19". "Non ci sono ancora - ha riferito l'assessore lombardo leggendo la nota della Ias - dati sufficientemente chiari, quindi qualunque induzione che dice il contrario è eccessiva, ma in particolare la società italiana dice che lo studio è lacunoso, deficitario nel metodo e non dimostra alcun nesso di casualità e quindi invita a non diffondere informazioni allarmanti".(Rem)