Coronavirus: Grimoldi (Lega), chiediamo a governo di fermare tutto subito in Lombardia

- Tutti i deputati e senatori della Lega eletti in Lombardia, tutti i consiglieri regionali lombardi della Lega e tutti i sindaci della Lega in Lombardia chiedono, condividendo posizioni analoghe espresse sia da parlamentari e amministratori delle altre forze del centrodestra sia dagli amministratori locali del centrosinistra- a cominciare dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori - che il Governo intervenga immediatamente con un'ordinanza per fermare tutto in Lombardia per arginare il contagio del Covid 19 sempre più crescente nei nostri territori. lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier in cui chiede al Governo di intervenire subito, e con chiarezza, o in alternativa di demandare alla Regione Lombardia il potere di assumere tali improcrastinabili decisioni, per il bene e la salute di tutti i cittadini lombardi. Per questo chiediamo di fermare subito tutte le attività non strategiche comunque denominate (economiche, non economiche, pubbliche o private) e la limitazione di tutte le attività umane non strettamente necessarie. Fermiamoci davvero, fermiamoci subito. (Com)