Coronavirus: Pettarin (FI), Ue deve accelerare per salvarsi dal naufragio

- La Commissione europea ha attivato la clausola che sospende il Patto di stabilità , ma deve fare di più. Lo afferma, in una nota, Guido Pettarin, deputato di Forza Italia. "Con la scelta della Commissione salta il tetto al 3 per cento del rapporto tra deficit e Pil giustamente la presidente von der Leyen può dire che viene fatta una cosa mai fatta prima. È vero, ma bisognava essere più tempestivi. Non è tempo di polemiche - aggiunge Pettarin - ma la rapidità di reazione della Ue è inadeguata. Dopo il bazooka della Bce, e la messa a disposizione dei fondi europei, la Commissione ha attivato infatti solo adesso la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Solo da oggi i governi potranno 'pompare nel sistema denaro finché serve'. È un altro, importantissimo, modo di rispondere all'emergenza sanitaria ed economica del coronavirus. Ma non può certo essere l'ultimo. La decisione di far scattare la 'General escape clause' era attesa, ma i governi chiedono di più e la Ue è ancora in ritardo. Anche se la Bce ha aperto un adeguato fuoco di copertura, sappiamo tutti che la politica monetaria non basta". (segue) (Rin)