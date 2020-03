Coronavirus: Pettarin (FI), Ue deve accelerare per salvarsi dal naufragio (2)

- "Vanno subito aperte le linee di credito del Mes (il Fondo salva-Stati) - continua Pettarin - per metterle al servizio di tutti gli Stati membri per combattere le conseguenze del Covid-19, in piena trasparenza e tracciabilità, naturalmente. E naturalmente senza condizionalità. Vanno immediatamente varati i Coronabond, come a gran voce Italia e Francia hanno chiesto per primi. Con questi titoli, emessi con la garanzia dell'interaUe, gli Stati membri potrebbero finanziarsi a buon prezzo sul mercato, canalizzando i fondi ad affrontare l'emergenza. E la Ue non deve certo fermarsi qui, ma deve inanellare ogni ulteriore coraggiosa iniziativa destinando ogni sforzo a vincere il virus e nel medesimo tempo a salvare se stessa dal naufragio cui, in caso contrario, sarà condannata dalla storia. Perché il sogno europeo va salvato: costi quel che costi", conclude Pettarin. (Rin)