Coronavirus: a Fondi effettuata sanificazione del Mof

- Nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, è stata effettuata la sanificazione del Centro agroalimentare all'ingrosso (Mof). Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che "si procede con lo screening per immagini delle tac sospette Covid19 in collaborazione con il policlinico Campus Biomedico". Inoltre, è stato "attivato il camper per tampone a domicilio". (Rer)