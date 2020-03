Coronavirus: De Priamo-Masi (Fd'I), in piena emergenza priorità Raggi è Pua

- "Qualcuno dica alla Raggi che il coronavirus si chiama Covid-19 e non Pua. Mentre cerchiamo di fare un'opposizione seria e responsabile in un momento particolarmente difficile, il M5s convoca una commissione in Campidoglio sul Piano di utilizzazione degli arenili e vota il parere, a dimostrazione di come la sindaca stia facendo di tutto per soffocare il dibattito sul tema e voglia farlo passare in un periodo in cui le priorità, per noi, sono altre". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in assemblea capitolina Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi. "Si è deciso di parlare dell'argomento in Campidoglio proprio adesso a discapito, come sempre, del confronto democratico. Mentre la città sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni, sia a livello sanitario che economico, con un sindaco che non ha finora messo in campo tutto il necessario, ci sembra veramente ridicolo che sia stata data priorità assoluta a un argomento che, vista anche la situazione, non risulta tra le urgenze". (segue) (Com)