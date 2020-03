Coronavirus: De Priamo-Masi (Fd'I), in piena emergenza priorità Raggi è Pua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per l'utilizzazione degli arenili "è stato due anni nel cassetto e adesso si spinge sull'acceleratore non curandosi dell'inopportunità e della mancanza di rispetto nei confronti dell'opposizione, che invece chiede strumenti maggiori per difendere dal virus chi continua a lavorare", continuano i consiglieri nella nota. "Si poteva discutere del Pua al termine di questa brutta esperienza che sta colpendo fortemente l'intero paese e invece si è deciso di fare l'ennesima forzatura, che ci pone anche seri dubbi sulla trasparenza del Movimento cinque stelle, che dicono sia nato tra i cittadini e per i cittadini, ma che nei fatti evita qualsiasi confronto. La Raggi invece di pensare a mettere in campo il massimo possibile per salvaguardare la salute pubblica, a sanificare i quartieri in tempi celeri e a pensare come sostenere i commercianti e le imprese romane che usciranno a pezzi da questo periodo, sta lì a sollecitare l'approvazione del Pua, ne prendiamo atto e daremo battaglia anche per questo sgarbo quando il documento arriverà in assemblea", concludono De Priamo e Masi. (Com)