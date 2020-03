Coronavirus: Fiepet Confesercenti, serve chiarezza su consegne a domicilio e panifici

- La Fiepet-Confesercenti ha scritto una lettera alla Prefettura di Roma per avere chiarezza in merito alla circolare della Polizia locale che prevede che "sia consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto". Lo comunica in una nota Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti. "Poiché non vi è riportata alcuna prescrizione né vincolo di orario - tant'è che i ristoranti stanno svolgendo l'attività di delivery nei soli orari consueti dei pasti – ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte degli esercenti di controlli effettuati dalla Polizia locale che ordinano la chiusura dei servizi di consegne a domicilio alle ore 20. Inoltre, sempre in riferimento alla stessa circolare va chiarita l'interpretazione della normativa in base alla quale 'si conferma che l'attività di panificazione può essere esercitata. Tale attività comprende oltre alla preparazione di vari tipi di pane e grissini, anche la preparazione di pizza e focaccia tipiche di panificazione sia bianche (semplici o condite con olio e rosmarino) sia rosse (condite con pomodoro e olio) e di pasticceria secca. Non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente'. Non vorremmo si creasse un caos, visto che nella circolare non vi è alcuna prescrizione o vincolo di preparazione dei prodotti menzionati", conclude Pica.(Com)