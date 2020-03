Argentina-Italia: coronavirus, obelisco di Buenos Aires illuminato con il tricolore in segno di solidarietà

- Il tricolore della bandiera italiana ha illuminato per tutta la giornata di ieri il principale monumento della capitale argentina, Buenos Aires, in segno di solidarietà per la lotta che il nostro paese sta affrontando contro il nuovo coronavirus. L'iniziativa è stata celebrata dall'ambasciatore generale d'Italia, Giuseppe Manzo, che ha ringraziato il governo della Città di Buenos Aires attraverso un messaggio sul suo profilo twitter accompagnato da una foto notturna dell'emblematico monumento dipinto di verde, bianco e rosso. "I colori dell'Italia illuminano l'Obelisco, simbolo della Capitale argentina. Grazie Buenos Aires! Grazie Argentina!", ha scritto Manzo. Il gesto di solidarietà e amicizia nei confronti del nostro paese è coincisa inoltre con il primo giorno di quarantena generale per tutto il territorio nazionale decretato dal governo argentino, sull'esempio italiano, come misura di prevenzione e contenzione del nuovo coronavirus. (Abu)