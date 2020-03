Coronavirus: Fd'I Lazio, allungare orari supermercati per evitare code

- "Una così drastica riduzione dell'orario d'apertura dei supermercati non è la soluzione giusta per limitare la circolazione delle persone, anzi genera l'effetto contrario. Fd'I chiede di rivedere il provvedimento che taglia gli orari della grande distribuzione alimentare, soprattutto la domenica, per evitare che scatti la psicosi di restare senza cibo e si formino grandi concentrazioni di persone in fila davanti ai punti vendita, come accaduto ieri in molte città". Così in un comunicato i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Servono regole precise che regolino l'afflusso della clientela, come sostiene anche il prof. Galli dell'Istituto sacco di Milano, per garantire a tutti l'accesso in sicurezza. Urge inoltre dotare di adeguate protezioni i dipendenti dei supermercati, che ringraziamo per come stanno svolgendo il loro lavoro, ancora più importante in questi giorni segnati dall'epidemia - continua la nota -. Da rivedere anche la riduzione del trasporto pubblico. Secondo quanto opportunamente segnalato dagli utenti e dai lavoratori del settore, la consistente diminuzione delle corse determina,soprattutto nel momenti di picco, la formazione di assembramenti, con tante persone ammassate a distanza molto inferiore ad un metro, che aumentano il rischio di contagio da coronavirus. Chiediamo di ripristinare le corse necessarie per meglio tutelare la salute pubblica". (Com)