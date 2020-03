Coronavirus: M5s, partite Iva cuore pulsante economia, ad aprile nuovo intervento

- Il decreto 'Cura Italia' è solo il primo intervento per sostenere partite Iva, autonomi, commercianti, prefessionisti. Lo dichiarano i componenti M5s della commissione Bilancio alla Camera. "Come Movimento 5 stelle - spiegano - abbiamo lavorato per mettere più di tre miliardi di euro a favore di queste categorie già per il mese di marzo ma è chiaro che non basta. L'obiettivo è fare di più ad aprile con un ristoro delle tasse e rimpinguando l'intervento emergenziale da 600 euro. Questa è la direzione per la quale ci stiamo battendo: Pmi, partite Iva, artigiani, commercianti sono il cuore pulsante della nostra economia - concludono - ed avranno tutto il nostro sostegno in questo momento di emergenza nazionale". (Rin)