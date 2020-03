Coronavirus: Russia, salgono a 306 i contagi

- La Russia ha registrato 53 nuovi casi di coronavirus in 18 regioni nelle ultime 24 ore, il che porta il numero totale degli infetti a 306. Lo ha reso noto la task force per il coronavirus di Mosca. Sono stati rilevati 17 casi nella regione di Mosca, sei nella capitale, cinque nella Repubblica del Tatarstan, quattro nella regione di Nizhnij Novgorod, tre nella regione di Sverdlovsk, due ciascuno nelle regioni di Tula e Kaliningrad e San Pietroburgo, così come nella Repubblica di Cabardino-Balcaria e nella regione di Krasnodar. (Rum)