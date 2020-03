Coronavirus: Bond (FI), decreto Dignità va sospeso, lo si trasformi in decreto Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Dignità "ingessa le aziende, le soffoca di burocrazia". Lo faceva già prima che arrivasse il Coronavirus, ma adesso va sospeso. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond. "Tra l'altro, come denunciano anche i sindacati, nel decreto Dignità non è vero che si obbligano le aziende ad assumere dopo un anno di contratti a termine, per il semplice fatto che si dà la possibilità alle aziende stesse di sostituire i lavoratori come e quando vogliono", sottolinea Bond. "Inoltre, se un lavoratore ha già lavorato in un'azienda anche solo per pochi giorni, per potervi rientrare necessita non di una proroga ma di un rinnovo, complicato visto i limiti del decreto Dignità. Morale della favola: tutti i lavoratori che sono usciti o che usciranno nei prossimi giorni dalle aziende a causa anche del disastro produttivo che sta causando il coronavirus, non potranno più rientrare nelle aziende stesse se non con un contratto a tempo indeterminato e quindi succederà che le aziende, anziché richiamare gli stessi lavoratori, li sostituiranno in blocco con altri nuovi. E' una situazione drammatica, eccezionale - continua Bond - alla quale bisogna rispondere con provvedimenti eccezionali prima che la situazione degeneri arrivando ad un punto di non ritorno. Si sospenda il decreto Dignità lasciando libertà alle aziende di stipulare ma soprattutto prorogare liberamente i contratti. Anzi, lo si trasformi in decreto Lavoro che salva posti anziché creare altra disoccupazione. Abbiamo più che mai bisogno di flessibilità, ascoltiamo gli imprenditori che tutti i giorni ci mettono la faccia, diamo una risposta concreta al paese reale", conclude Bond.(Rin)