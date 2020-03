Coronavirus: sindaco Palermo annuncia tampone a tutte le persone arrivate dal Nord

- In caso di emergenza il sistema sanitario siciliano andrebbe sicuramente al collasso, quindi abbiamo deciso di essere ancora più severi rispetto alle misure del governo. Lo ha annunciato il sindaco di Palerme, Leoluca Orlando, parlando a Radio Cusano Campus. "Sono tante le persone tornate dal Nord prima del 9 marzo - ha detto Orlano - e ieri si è deciso di fare il tampone a tutti. Ognuno di noi ha amici e parenti in altre Regioni e in altri Paesi, ma a tutti loro ho detto: restate dove siete! Abbiamo chiesto al governo il 'Cura città', un provvedimento che sia tutto mirato a sostenere la tenuta, e poi la ripresa, delle comunità locali", ha concluso Orlando. (Rin)