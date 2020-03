Giordania-Italia: ambasciata ad Amman valuta volo straordinario per il rientro degli italiani

- Per aiutare i cittadini italiani che si trovano temporaneamente in Giordania e che abbiano necessità di rientrare in Italia presso il proprio domicilio, l’ambasciata ad Amman, d’intesa con l’Unità di crisi della Farnesina, sta verificando la fattibilità di un volo commerciale "straordinario" da Amman a Roma. Lo si legge in una nota diramata dalla sede diplomatica. A tale proposito, al fine di individuare il numero dei potenziali viaggiatori, l'ambasciata chiede ai connazionali interessati di compilare un apposito formulario entro martedì 24 marzo alle ore 22. L’eventuale programmazione del volo commerciale "straordinario" e tutti i dettagli per l’acquisto del biglietto saranno comunicati al più presto tramite i canali social e mail dell'ambasciata. I connazionali saranno tenuti a comunicare immediatamente il loro ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente e sottoporsi all’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni.(Res)