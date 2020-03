Coronavirus: F. Sala, provvedimento Speranza non basta, Lombardia pronta a fare da sola

- Il nuovo provvedimento del ministero della Salute per contrastare l'epidemia di coronavirus "va bene, ma non basta", secondo il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Il provvedimento di Speranza che dice che non si può uscire di casa se non per assoluta necessità, non basta: in realtà abbiamo bisogno di più restrizioni", ha detto Sala intervistato al Tg La7. "Più restrizioni - ha precisato - non solo per la Lombardia, ma per tutta Italia, perché la condizione in cui si trova oggi la Lombardia o si troverà domani, se non restringiamo di più, è la condizione in cui si potrebbe trovare tutta l'Italia". "Quindi stiamo lavorando con il governo su una proposta condivisa con i sindaci per maggiori restrizioni. Poi ci auguriamo che il governo la prenda", ha spiegato il vicepresidente, anticipando che, se l'esecutivo non accoglierà la proposta della Lombardia, "faremo da soli". (Rem)