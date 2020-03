Coronavirus: Dalai Lama in quarantena

- Il Dalai Lama è in isolamento a scopo precauzionale. Lo ha dichiarato il suo portavoce in Russia, Telo Tulku Rinpoche, all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Sua santità il Dalai Lama è attualmente in quarantena imposta per precauzione”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che tutti i suoi impegni sono stati rinviati o annullati. Il leader spirituale del buddismo tibetano, 84 anni, vive a Dharamsala, nello Stato indiano dell’Himachal Pradesh, dove giunse esule nel 1959, grazie al sostegno dell'allora primo ministro dell’India, Jawaharlal Nehru, con un seguito di 120 mila tibetani, dopo la repressione cinese della sollevazione del movimento di resistenza del Tibet. (Rum)