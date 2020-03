Coronavirus: a Milano durante controlli Dpcm polizia blocca tre pusher

- Tre spacciatori sono stati bloccati (due arresti e una denuncia) ieri dalla polizia a Milano in tre distinti in interventi nell'ambito dei controlli per verificare l'osservanza delle norme contenute nei Dpcm 8, 9 e 11 marzo sul contenimento del Coronavirus. Il primo è avvenuto, pochi minuti prima delle ore 18, quando transitando in via Città di Fiume angolo Bastioni di Porta Venezia, gli agenti delle volanti della Questura hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha iniziato a correre disfacendosi di uno zainetto, che una volta recuperato si è scoperto contenere 400 grammi di marijuana suddivisa in 30 involucri. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno identificato e bloccato l'uomo, un 25enne del Gambia, trovato in possesso di 90 euro. Subito dopo, alle ore 18.10, due pattuglie della sezione Polmetro al mezzanino della fermata della MM1 Loreto, hanno controllato un 27enne libico che aveva con sé 35 grammi di hashish (suddivisi in 5 dosi) e bilancino di precisione, motivo per cui lo hanno arrestato. Infine in concomitanza al secondo intervento, in viale Jenner, i poliziotti della volante del commissariato Sempione, hanno notato un uomo a piedi che, alla vista degli stessi, aveva accelerato il passo come a cercare di eludere un controllo. L'uomo, un cittadino marocchino di 41 anni, visto che gli agenti avevano invertito il senso di marcia per avvicinarsi, ha afferrato un involucro dalla tasca destra del giubbino per lanciarlo in un'aiuola cercando, poi, di scappare. Fermato e recuperato l'involucro, i poliziotti hanno rinvenuto 4 pezzi di hashish dal peso totale di 18 grammi e, all'interno della giacca, 330 euro. Il 41enne è stato denunciato per spaccio. (Rem)