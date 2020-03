Coronavirus: Fp Cgil, a Roma Tre servizi esternalizzati non essenziali vanno sospesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi dell'università di Roma Tre esternalizzati non essenziali vanno sospesi. Lo scrive, in una nota, la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Abbiamo richiesto quasi quotidianamente il confronto tra le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende che hanno in appalto i servizi di gestione del patrimonio immobiliare di Ateneo e l'università Roma Tre al fine della condivisione e attuazione di un piano coerente per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori - spiega il sindacato -. Abbiamo richiesto che l'Ateneo procedesse al controllo e alla verifica dell'effettiva fornitura e distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuali e del rispetto delle modalità di svolgimento in sicurezza dei servizi da parte dell'azienda. Al contempo, abbiamo richiesto la sospensione dei servizi esternalizzati non essenziali e differibili, come quello dei traslochi e facchinaggio e della manutenzione del verde, anche a fronte della messa in quarantena per contatto con persona positiva al Covid-19, poi purtroppo deceduta, di un lavoratore addetto al servizio traslochi e facchinaggio. Nei giorni scorsi, insieme ai suoi colleghi di squadra privi dei prescritti D.P.I. e stipati in un unico furgone, hanno svolto il loro servizio in diverse sedi di Ateneo, venendo a contatto con i colleghi degli altri servizi e con personale universitario". (segue) (Com)