Coronavirus: Fp Cgil, a Roma Tre servizi esternalizzati non essenziali vanno sospesi (2)

- "Purtroppo non siamo stati ascoltati - continua la Fp Cgil di Roma e Lazio -. A fronte della pandemia Covid-19 e la drammatica crescita dei contagi in tutto il paese, con il conseguente aumento del numero di morti, si impongono scelte all'altezza della grave situazione per la tutela della salute di tutti e tutte". Il sindacato chiede pertanto "al Rettore dell'Università Roma Tre di accogliere le richieste avanzate dalla Fp Cgil Roma e Lazio e di ristabilire le corrette, e ancor più necessarie oggi, relazioni sindacali. È fondamentale un suo intervento al fine di non decurtare alla Coopservice scpa gli importi relativi al periodo di sospensione dei servizi, vincolando l'azienda all'impiego di tali somme per l'integrazione al 100 per cento dell'assegno del fondo integrativo salariale corrisposto ai lavoratori per il periodo di sospensione dei servizi esternalizzati", conclude la Fp Cgil. (Com)