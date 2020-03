Coronavirus: F. Sala, in Lombardia chiuse il 30/35 per cento delle fabbriche, da lunedì di più

- "Noi abbiamo la media lombarda a oggi del 30-35 per cento delle fabbriche chiuse, molte in smart working". Lo ha spiegato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, intervistato al Tg La7. Il dato oscilla a seconda dei territori: "Abbiamo alcune province dove sono più chiuse, come Bergamo e Brescia, in altre meno, ma da lunedì si alzerà la chiusura volontaria, questo ci dicono i presidenti delle associazioni di categoria", ha spiegato Sala. Secondo la Regione è necessario che restino aperte solo le attività produttive essenziali. "Bisogna lavorare sui servizi essenziali, come alimentari, la filiera alimentare e tutto ciò che serve a vivere. Noi abbiamo anche un tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese che riforniscono la farmaceutica, siamo la prima regione di produzione farmaceutica europea. È di vitale importanza. Ci sono aziende e artigiani che fanno componentistica per quei famosi ventilatori di cui abbiamo un disperato bisogno", ha ricordato Sala. Sono i motivi di lavoro, infatti, a determinare quell'ancora troppo alto numero di spostamenti, rilevato dalla Regione attraverso le celle telefoniche, come ha spiegato il vicepresidente: Al sabato e alla domenica abbiamo una drastica diminuzione, quindi significa che sono essenzialmente attività professionali e produttive che rendono questa mobilità piuttosto alta. Avremo tra poco il dato di ieri, sarà interessante vedere domani il dato di oggi per capire quanto la coscienza delle persone abbia recepito questa emergenza". (Rem)