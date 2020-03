Coronavirus: Sasso (Lega), gesto ministro Boccia inqualificabile, gli italiani soffrono e lui ironizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Rossano Sasso, polemizza "da pugliese a pugliese" con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. "Ci avete chiesto di collaborare come opposizione, ma non ascoltate nessuna delle nostre proposte. Come governo state dimostrando drammaticamente tutta la vostra incapacità a gestire l'emergenza, non riuscite nemmeno a fornire medici, infermieri, poliziotti e carabinieri dei dispositivi di protezione. Stanno morendo migliaia di italiani e voi ridete, in conferenza stampa dove quotidianamente tracciate il bollettino di morti e contagiati, ironizzate sulle mascherine che voi avete mandato in Lombardia, appendendovela all'orecchio (dopo averla cambiata però rispetto a quella che usate abitualmente ...)", afferma Sasso in una nota. "Se un ministro della Repubblica (tra i più seri per giunta e figuriamoci il resto) arriva a manifestare tale condotta in un momento così tragico, non possiamo che manifestare tutto il nostro dissenso ad una classe politica arrogante, incapace ed incredibilmente superficiale".(Rin)