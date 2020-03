Filippine: coronavirus, 307 casi e 19 decessi

- Le Filippine hanno registrato il 19mo decesso correlato al coronavirus mentre i casi sono saliti a 307, 77 in più rispetto al bollettino precedente, e le guarigioni a 13, cinque in più. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Maria Rosario Vergeire, sottosegretaria alla Sanità, ha precisato che i decessi si concentrano nella fascia di età al di sopra dei 60 anni e tra le persone vulnerabili. Tra i morti c’è di ieri c’è Aileen S.P. Baviera, tra i più importanti studiosi di sinologia del paese. Lo ha annunciato l’Università delle Filippine, in cui insegnava. È deceduto anche un dipendente della Camera dei rappresentanti di 65 anni e con precedenti patologie. (segue) (Fim)