Filippine: coronavirus, 307 casi e 19 decessi (2)

- Il governo ha posto più della metà della popolazione del paese in isolamento domestico e ha bloccato a tempo indeterminato l’emissione dei visti per i cittadini stranieri di qualsiasi nazionalità. Le isole di Luzon e Mindanapo e l’arcipelago delle Visayas sono in quarantena di comunità fino al 12 aprile. La città metropolitana di Manila è in isolamento fino al 14 aprile. L’esecutivo, inoltre, ha stanziato 27,1 miliardi di peso (oltre 494 milioni di euro) per finanziare gli ospedali e sostenere l’economia. (Fim)