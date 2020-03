Coronavirus: Gasparri (FI), Raggi proceda subito alla disinfestazione delle strade

- "Forza Italia rilancia l'appello alla sindaca affinché proceda immediatamente alla sanificazione delle strade anche a Roma". Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "E' una pratica ormai diffusa in altre città italiane e del mondo come si vede dai servizi dei tg. In altre località sono al lavoro squadre di persone che disinfettano le superfici degli ambienti frequentati dal pubblico, come le metropolitane, oltre che l'asfalto. A Roma questo non avviene. Alla Raggi, quindi, chiediamo di prestare maggiore attenzione alla bonifica delle strade, perché non è escluso che il virus possa annidarsi sull'asfalto e nelle polveri sottili - continua Gasparri -. Noi continueremo a offrire il nostro aiuto, se ascoltati, e a raccogliere segnalazioni dai quartieri e dai cittadini per sollecitare il Comune ad adoperarsi per arginare l'epidemia. In un momento così drammatico va dato atto al lavoro svolto anche dalle aziende municipalizzate che, insieme alle forze dell'ordine, offrono la loro opera quotidiana e costante alla collettività. Attendiamo un segnale dalla Raggi", conclude l'esponente di Forza Italia. (Com)