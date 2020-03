Coronavirus: F. Sala, cento militari in Lombardia non bastano, serve prova di grande democrazia

- "È chiaro che non bastano" i militari inviati in Lombardia per i controlli, secondo il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. "Lo sa chiunque che poco più di cento militari non bastano per i controlli", ha spiegato in un'intervista al Tg La7 Sala, esortando però a "dare una grande di democrazia". "La democrazia significa che ogni cittadino dev'essere cosciente di ciò che sta accadendo. Dobbiamo rimanere in casa e uscire solo per estrema necessità. L'ordinanza di Speranza va in questa direzione e l'appello che facciamo noi al governo è non solo per la salute della Lombardia", ha aggiunto il vicepresidente. (Rem)