Coronavirus: F. Sala, supermercati devono rimanere aperti

- È contrario alle chiusure dei supermercati in alcuni orari o giorni anche il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Noi abbiamo detto che attualmente i supermercati devono rimanere aperti e verifichiamo insieme all'associazione di categoria che riescano in tutti i modi a tenerli aperti, perché altrimenti si generano code", ha detto intervistato al Tg La7. "Se io vado a chiudere in determinati orari i supermercati, genero code e quindi non aiuto sicuramente a fermare la mobilità, ma creo assembramento. Va assolutamente evitato l'assembramento e va tenuto l'equilibrio sui servizi economici essenziali, che dobbiamo per forza tenere aperti", ha aggiunto il vicepresidente lombardo.(Rem)