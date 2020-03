Roma: presidente Municipio VIII, convocato consiglio bambini in videoconferenza

- "Qualche giorno fa ho voluto inviare una lettera alle ragazze e ai ragazzi della nostra città per immaginare con loro la Roma che verrà, una volta superata questa emergenza sanitaria. Questa mattina abbiamo fatto qualcosa di più: abbiamo riunito il consiglio delle bambine e dei bambini in una modalità tutta nuova attraverso una video conferenza di gruppo". Così, in un post su Facebook, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Fiaccheri. "Insieme ai giovani consiglieri e consigliere presenti stamattina ci siamo raccontati come la scuola non si ferma e abbiamo condiviso le emozioni di queste giornate passate a casa. Da tutte e tutti i bambini è venuto il ringraziamento e il sostegno ai medici, gli infermieri e tutto il personale pubblico impegnato in questa emergenza. La grande consapevolezza di questi nostri giovanissimi concittadini deve essere da monito per tutte e tutti noi sull'importanza del momento che stiamo attraversando - ha continuato Ciaccheri -. La distanza di queste giornate non ha fermato la vitalità e le idee dei nostri ragazzi e ragazze. Dobbiamo crederci e sostenerla anche noi. Insieme ce la faremo, stando tutte e tutti a casa certo ma senza smettere di coltivare oggi le energie più preziose per il futuro che ci attende domani". (Rer)