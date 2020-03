Coronavirus: Sala, senza tetto anche al Saini e, da lunedì, kit a medici di base e pediatri (2)

- (segue) 5mila mascherine KN95 FFP2 equivalent donate al Comune di Milano, che ha deciso di metterle a disposizione di tutti i Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio della città, potranno essere ritirate, a partire da lunedì 23 marzo. Lunedì e martedì, tra le ore 11 e le 17, ciascuno di loro potrà ritirare cinque mascherine e un flacone da 3 litri di sanitizzante (alcool denaturato cosmetico 70,5°), donato da Branca, presso i sette hub temporanei che il Comune di Milano ha allestito, insieme alle associazioni del Terzo settore, per fronteggiare l'emergenza. "Continuiamo a lavorare incessantemente per raccogliere offerte e donazioni che ci arrivano dalle tante città, società, associazioni, singoli cittadini, comunità nazionali e internazionali che vogliono aiutarci ad affrontare questa emergenza. E redistribuiamo ciò che arriva a chi ne ha più bisogno in questo periodo – commenta la Vicesindaco Anna Scavuzzo –. Lo facciamo attraverso i servizi dello 020202 e lo facciamo attraverso gli hub, prima solo con i generi alimentari per i nuclei familiari in difficoltà e, da lunedì, anche con le mascherine a medici di base e pediatri, che stanno svolgendo con una dedizione unica un lavoro delicato e fondamentale al fianco di quanti hanno bisogno di cure e di conforto". Le informazioni per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio della città di Milano e le istruzioni per poter procedere al ritiro sono sul sito dell'Ordine dei Medici di Milano all'indirizzowww.omceomi.it (Rem)