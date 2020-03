Acqua: Legambiente Lazio, domani giornata mondiale, le buone pratiche contro lo spreco

- In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, che si celebrerà domani, Legambiente ricorda le buone pratiche per fare in modo che nelle case di Roma e del Lazio si possa utilizzare l'acqua nella maniera più corretta. "L'acqua, e la sua disponibilità per tutti, è determinante contro la diffusione della pandemia, oggi che igiene personale e sanificazione ambientale sono elementi fondamentali. Ognuno deve avere una condotta virtuosa e senza sprechi", si legge nella nota di Legambiente. "La giornata mondiale dell'acqua, quest'anno, assume un significato tutto particolare, perché ciascuno deve adottare i comportamenti più virtuosi e tutelare al meglio la risorsa idrica, oggi che igiene personale e sanificazione ambientale sono elementi incredibilmente determinanti contro la diffusione del coronavirus - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Mentre restiamo a casa possiamo tutti utilizzare l'acqua al meglio, per una profonda igiene personale ma evitando contemporaneamente lo sperpero". (segue) (Com)