Acqua: Legambiente Lazio, domani giornata mondiale, le buone pratiche contro lo spreco (2)

- "A Roma e nel Lazio abbiamo vissuto durissimi momenti di siccità e scarsità d'acqua negli scorsi anni, provocati da bassissima piovosità, spreco e reti idriche colabrodo, che insieme hanno prodotto lo stop al flusso idrico in tanti comuni del Lazio; una condizione che non può più avvenire e non possiamo di certo permettere nei prossimi mesi, non mentre l'accesso all'acqua per tutti e in tutte le case è così fondamentale e nonostante un inverno che finisce oggi e che non è stato certamente ricco di pioggia o neve. Ai gestori del servizio idrico della nostra Regione chiediamo invece di considerare il risanamento delle perdite di rete, una priorità assoluta, visti i numeri assurdi di spreco dalle tubature che purtroppo continuano a esserci", ha aggiunto Roberto Sacchi. Secondo i dati dell'ultimo dossier Ecosistema urbano di Legambiente, infatti, i dati di dispersione dell'acqua nelle reti idriche provinciali è: Frosinone 75,4 per cento di dispersione, Latina 69,8 per cento, Rieti 60 per cento, Roma 38 per cento, nessun dato, invece, per Viterbo. (segue) (Com)