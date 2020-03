Acqua: Legambiente Lazio, domani giornata mondiale, le buone pratiche contro lo spreco (3)

- Ecco le dieci buone pratiche secondo Legambiente per il risparmio idrico di "Io resto a casa": "Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico; lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e non in acqua corrente: si risparmiano così circa 6.000 litri di acqua potabile all'anno; lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta è un ottimo sgrassante che può essere usato insieme ai detersivi diminuendone, così, le quantità utilizzate; manutenere, nei rubinetti, i dispositivi frangigetto e limitatori di flusso, garantendo un minor consumo d'acqua di ben 6.000 litri all'anno in una famiglia di tre persone. Nell'igiene personale e domestica, chiudere i rubinetti mentre ci si rade o si lavano i denti. In questo modo è possibile risparmiare circa 2.500 litri di acqua per persona all'anno. Installare e utilizzare al meglio lo sciacquone intelligente con lo scarico a doppio flusso: la cassetta dello scarico presenta una volumetria in media di circa 10 litri e utilizzando quello con due differenti volumi d'acqua (3/4 litri e 6/9 litri), a seconda delle esigenze farà risparmiare circa 100 litri di acqua al giorno; scegliere la doccia invece del bagno per risparmiare 1.200 litri di acqua potabile all'anno, riempire la vasca comporta un consumo di acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia". (segue) (Com)