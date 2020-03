Acqua: Legambiente Lazio, domani giornata mondiale, le buone pratiche contro lo spreco (4)

- Ancora, secondo Legambiente, il decalogo propone: "Riparare tutte le perdite (dei rubinetti, delle cassette wc eccetera), anche quelle apparentemente insignificanti. Grazie a questa pratica è possibile risparmiare in un anno una quantità d'acqua pari a 21.000 litri circa per le perdite dal rubinetto e 52.000 litri circa se si blocca il lento ma costante flusso dell'acqua dal water. Controllare periodicamente il contatore: il monitoraggio costante dei consumi è il modo migliore di accorgersi subito di perdite accidentali. E, infine, mangiare in maniera consapevole e responsabile: un buon consumatore dovrebbe considerare oltre alla risorsa utilizzata direttamente anche quella impiegata per produrre gli alimenti. Si tenga presente ad esempio, che per produrre 1 kg di carne bovina si necessitano di circa 15.000 litri d'acqua, per un kg di carne di maiale 4.000 litri, per un kg di carne di pollo 3.900 litri, per un kg di patate 800 litri; e poi ancora per 1 kg di caffè ci vogliono 16.000 litri d'acqua, per un kg di pasta secca 1.900 litri, per un kg di grano 1.800 litri, 1 kg di arance 460 litri e 1 kg di lattuga 130 litri". (Com)