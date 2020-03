Autostrade: accordo Aspi-sindacati, Cigo a rotazione per 1500 dipendenti per riduzione traffico

- A seguito delle limitazioni degli spostamenti necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19, il traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia ha subìto una progressiva e costante diminuzione. Nella settimana dal 9 al 15 marzo il calo è arrivato a quota 56,3 per cento, con punte giornaliere di oltre l'84 per cento. Si tratta della flessione dei transiti in assoluto più importante nella storia della società, nel periodo sia pubblico che privato. Per fare fronte alla situazione venutasi a creare nel Paese, Autostrade per l'Italia (Aspi) ha attuato una serie di misure con la finalità di assicurare l'operatività della rete in base ai flussi di traffico ridotti, garantendo al tempo stesso ai propri dipendenti il pieno rispetto delle prescrizioni governative per la tutela della salute. Da un punto di vista organizzativo, ove possibile, è stato avviato il tele-lavoro, nelle sedi centrali come in quelle territoriali. Inoltre, per garantire la continuità occupazionale, è stato attivato l'ammortizzatore sociale previsto dal decreto Cura Italia: cassa integrazione ordinaria (Cigo) per 9 settimane, da lunedì 23 marzo a domenica 24 maggio 2020. (segue) (Com)