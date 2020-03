Autostrade: accordo Aspi-sindacati, Cigo a rotazione per 1500 dipendenti per riduzione traffico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione della Cigo - informa un comunicato - sarà inviata all'intera forza lavoro di Aspi, circa 4700 dipendenti, e riguarderà oltre 1500 persone (full time equivalent), mediante una rotazione basata su un'attenta analisi delle esigenze di gestione della rete e delle funzioni lavorative svolte. Ad esempio, sarà coinvolto il 50 per cento delle funzioni di staff e il 20 per cento di chi svolge mansioni operative, interessando così una media del 30 per cento dei lavoratori di tutta la società. Tali decisioni sono state assunte da Aspi in accordo con le rappresentanze sindacali del settore autostrade e trafori, che hanno sottoscritto l'accordo di applicazione della Cigo. (segue) (Com)