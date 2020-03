Autostrade: accordo Aspi-sindacati, Cigo a rotazione per 1500 dipendenti per riduzione traffico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione individuata consente di dare continuità ai servizi di viabilità e alle attività che riguardano la sicurezza della rete e della circolazione, nonché ai monitoraggi e agli interventi di manutenzione non procrastinabili. L'intesa prevede incontri periodici di verifica tra società e parti sindacali per monitorare l'applicazione della Cigo e, in relazione all'evoluzione del traffico, valutare eventuali azioni conseguenti da mettere in campo. (Com)